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Беликов Антон Григорьевич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1838

Дата смерти

17.05.1859

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Беликов Григорий Кириллович

Мать: Гребенникова Ксения Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №3, метрическая книга за 1855 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Беликова Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: Беликова Анна Петровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №98, метрическая книга за 1885 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
03.09.1889

Дочь: Беликова Вера Антоновна

Мать ребёнка: Беликова Анна Петровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №64, метрическая книга за 1856 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Никифор Степанов Филатов и Марья Кирилловна Макеева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беликова Анна Петровна

Смерть
17.05.1859
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