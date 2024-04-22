Беликов Антон Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти17.05.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1838
Рождение: запись о рождении №3, метрическая книга за 1855 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Беликова Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: Беликова Анна Петровна
Рождение: запись о рождении №98, метрическая книга за 1885 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
03.09.1889
Дочь: Беликова Вера Антоновна
Мать ребёнка: Беликова Анна Петровна
Рождение: запись о рождении №64, метрическая книга за 1856 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Никифор Степанов Филатов и Марья Кирилловна Макеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беликова Анна Петровна
Смерть
17.05.1859