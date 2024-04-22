Алтухов Гавриил Харитонович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти1859
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1837
Рождение: запись о рождении №21, метрическая книга за 1837 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
1857
Жена: Алтухова Агафья Петровна
Брак 1: запись о браке №50, метрическая книга за 1857 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 1: Поручители: Денис Харитонов Алтухов, ... Показать все
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Алтухова Евгения Гавриловна
Мать ребёнка: Алтухова Агафья Петровна
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Ефим Иванов Понкратов и солдатка Агафья Еремеева
Смерть
1859
Умер от чахотки Смерть: запись о смерти №15, метрическая книга за 1859 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния