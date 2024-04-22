Алтухов Гавриил Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтухов Гавриил Харитонович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1837

Дата смерти

1859

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1839 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №21, метрическая книга за 1837 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
1857

Жена: Алтухова Агафья Петровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 1: запись о браке №50, метрическая книга за 1857 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 1: Поручители: Денис Харитонов Алтухов, ... Показать все
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Алтухова Евгения Гавриловна

Мать ребёнка: Алтухова Агафья Петровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Ефим Иванов Понкратов и солдатка Агафья Еремеева
Смерть
1859
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умер от чахотки Смерть: запись о смерти №15, метрическая книга за 1859 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
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