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Толкач Лука Тимофеевич

Место рождения

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область

Дата рождения

15.10.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1864

Отец: Толкач Тимофей Ильич

Мать: Толкач Мария Петровна

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
1864. № 24. Октября 15 (рождена)/ Октября 18 (крещен)/ Лука | Родители: села Лапич государственный крестьянин Тимофей Ильин Тавкач и законная жена его Мария Петрова, оба православного исповедания. Вос... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкач София Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Толкач Григорий Лукич

Мать ребёнка: Толкач София Андреевна

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Толкач Дмитрий Лукич

Мать ребёнка: Толкач София Андреевна

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
НИАБ (Минск). Ф. 570, оп. 1, ед. хр. 1 лл. 5об-6л
Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Толкач) Мария Лукинична

Мать ребёнка: Толкач София Андреевна

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Толкач Николай Лукич

Мать ребёнка: Толкач София Андреевна

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

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