Толкач Лука Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
15.10.1864
Отец: Толкач Тимофей Ильич
Мать: Толкач Мария Петровна
1864. № 24. Октября 15 (рождена)/ Октября 18 (крещен)/ Лука | Родители: села Лапич государственный крестьянин Тимофей Ильин Тавкач и законная жена его Мария Петрова, оба православного исповедания. Вос... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толкач София Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Толкач София Андреевна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Толкач Дмитрий Лукич
Мать ребёнка: Толкач София Андреевна
НИАБ (Минск). Ф. 570, оп. 1, ед. хр. 1 лл. 5об-6л
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Толкач) Мария Лукинична
Мать ребёнка: Толкач София Андреевна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Толкач Николай Лукич
Мать ребёнка: Толкач София Андреевна
Смерть
Неизвестно