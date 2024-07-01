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Толкач Григорий Лукич

Место рождения

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

22.01.1892

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Толкач Лука Тимофеевич

Мать: Толкач София Андреевна

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Место жительства
Неизвестно
Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Смерть
22.01.1892
Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Причина смерти: от конвульсий | 1892. № 4. Января 22 (умер), Января 24 (погребен). Крестьянина села Лапич Луки Тимофеева Товкача сын Григорий, 3 месяцев, от конвульсий. Основание: НИАБ (Минск). Ф. 136... Показать все

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