Толкач Григорий Лукич
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти22.01.1892
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Толкач Лука Тимофеевич
Мать: Толкач София Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.01.1892
Причина смерти: от конвульсий | 1892. № 4. Января 22 (умер), Января 24 (погребен). Крестьянина села Лапич Луки Тимофеева Товкача сын Григорий, 3 месяцев, от конвульсий. Основание: НИАБ (Минск). Ф. 136... Показать все