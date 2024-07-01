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Толкач София Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкач Лука Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Толкач Григорий Лукич

Отец ребёнка: Толкач Лука Тимофеевич

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Толкач Дмитрий Лукич

Отец ребёнка: Толкач Лука Тимофеевич

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
НИАБ (Минск). Ф. 570, оп. 1, ед. хр. 1 лл. 5об-6л
Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Толкач) Мария Лукинична

Отец ребёнка: Толкач Лука Тимофеевич

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Толкач Николай Лукич

Отец ребёнка: Толкач Лука Тимофеевич

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

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