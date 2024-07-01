Толкач София Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Толкач Лука Тимофеевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Толкач Дмитрий Лукич
Отец ребёнка: Толкач Лука Тимофеевич
НИАБ (Минск). Ф. 570, оп. 1, ед. хр. 1 лл. 5об-6л
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Толкач) Мария Лукинична
Отец ребёнка: Толкач Лука Тимофеевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Толкач Николай Лукич
Отец ребёнка: Толкач Лука Тимофеевич
Смерть
Неизвестно