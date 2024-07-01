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Толкач Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкач Тимофей Ильич

Место жительства
Неизвестно
Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
15.10.1864

Сын: Толкач Лука Тимофеевич

Отец ребёнка: Толкач Тимофей Ильич

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
1864. № 24. Октября 15 (рождена)/ Октября 18 (крещен)/ Лука | Родители: села Лапич государственный крестьянин Тимофей Ильин Тавкач и законная жена его Мария Петрова, оба православного исповедания. Вос... Показать все
Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Толкач) Прасковия Тимофеевна

Отец ребёнка: Толкач Тимофей Ильич

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
01.09.1870

Сын: Толкач Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Толкач Тимофей Ильич

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
НИАБ (Минск). Ф. 570, оп. 1, ед. хр. 1 лл. 5об-6л
Рождение ребёнка
01.03.1873

Сын: Толкач Антон Тимофеевич

Отец ребёнка: Толкач Тимофей Ильич

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
НИАБ (Минск). Ф. 570, оп. 1, ед. хр. 1 лл. 5об-6л
Рождение ребёнка
03.02.1880

Сын: Толкач Никифор Тимофеевич

Отец ребёнка: Толкач Тимофей Ильич

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
НИАБ (Минск). Ф. 570, оп. 1, ед. хр. 1 лл. 5об-6л
Рождение ребёнка
28.06.1882

Сын: Толкач Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Толкач Тимофей Ильич

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
НИАБ (Минск). Ф. 570, оп. 1, ед. хр. 1 лл. 5об-6л
Смерть
Неизвестно

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