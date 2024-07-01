Толкач Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толкач Тимофей Ильич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1864
Отец ребёнка: Толкач Тимофей Ильич
1864. № 24. Октября 15 (рождена)/ Октября 18 (крещен)/ Лука | Родители: села Лапич государственный крестьянин Тимофей Ильин Тавкач и законная жена его Мария Петрова, оба православного исповедания. Вос... Показать все
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Толкач) Прасковия Тимофеевна
Отец ребёнка: Толкач Тимофей Ильич
Рождение ребёнка
01.09.1870
Отец ребёнка: Толкач Тимофей Ильич
НИАБ (Минск). Ф. 570, оп. 1, ед. хр. 1 лл. 5об-6л
Рождение ребёнка
01.03.1873
Отец ребёнка: Толкач Тимофей Ильич
НИАБ (Минск). Ф. 570, оп. 1, ед. хр. 1 лл. 5об-6л
Рождение ребёнка
03.02.1880
Сын: Толкач Никифор Тимофеевич
Отец ребёнка: Толкач Тимофей Ильич
НИАБ (Минск). Ф. 570, оп. 1, ед. хр. 1 лл. 5об-6л
Рождение ребёнка
28.06.1882
Отец ребёнка: Толкач Тимофей Ильич
НИАБ (Минск). Ф. 570, оп. 1, ед. хр. 1 лл. 5об-6л
Смерть
Неизвестно