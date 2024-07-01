Толкач Тимофей Ильич
Место рождения
Дата рождения20.02.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
20.02.1844
Отец: Толкач Илья Назарович
Мать: Товкач Марцеля Федоровна
1844. № 4. Февраля 20. (рожден)/ Февраля 23. (крещен)/ Тимофей/ Селения Лапич крестьян Ильии Назарова и Марцели Хведаровай Таукачов законнорожденный сын православнаго исповедания. Восприемники: Села Л... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толкач Мария Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1864
Мать ребёнка: Толкач Мария Петровна
1864. № 24. Октября 15 (рождена)/ Октября 18 (крещен)/ Лука | Родители: села Лапич государственный крестьянин Тимофей Ильин Тавкач и законная жена его Мария Петрова, оба православного исповедания. Вос... Показать все
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Толкач) Прасковия Тимофеевна
Мать ребёнка: Толкач Мария Петровна
Рождение ребёнка
01.09.1870
Мать ребёнка: Толкач Мария Петровна
НИАБ (Минск). Ф. 570, оп. 1, ед. хр. 1 лл. 5об-6л
Рождение ребёнка
01.03.1873
Мать ребёнка: Толкач Мария Петровна
НИАБ (Минск). Ф. 570, оп. 1, ед. хр. 1 лл. 5об-6л
Рождение ребёнка
03.02.1880
Сын: Толкач Никифор Тимофеевич
Мать ребёнка: Толкач Мария Петровна
НИАБ (Минск). Ф. 570, оп. 1, ед. хр. 1 лл. 5об-6л
Рождение ребёнка
28.06.1882
Мать ребёнка: Толкач Мария Петровна
НИАБ (Минск). Ф. 570, оп. 1, ед. хр. 1 лл. 5об-6л
Смерть
Неизвестно