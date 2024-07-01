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Толкач Тимофей Ильич

Место рождения

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область

Дата рождения

20.02.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1844

Отец: Толкач Илья Назарович

Мать: Товкач Марцеля Федоровна

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
1844. № 4. Февраля 20. (рожден)/ Февраля 23. (крещен)/ Тимофей/ Селения Лапич крестьян Ильии Назарова и Марцели Хведаровай Таукачов законнорожденный сын православнаго исповедания. Восприемники: Села Л... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкач Мария Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
15.10.1864

Сын: Толкач Лука Тимофеевич

Мать ребёнка: Толкач Мария Петровна

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
1864. № 24. Октября 15 (рождена)/ Октября 18 (крещен)/ Лука | Родители: села Лапич государственный крестьянин Тимофей Ильин Тавкач и законная жена его Мария Петрова, оба православного исповедания. Вос... Показать все
Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Толкач) Прасковия Тимофеевна

Мать ребёнка: Толкач Мария Петровна

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
01.09.1870

Сын: Толкач Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Толкач Мария Петровна

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
НИАБ (Минск). Ф. 570, оп. 1, ед. хр. 1 лл. 5об-6л
Рождение ребёнка
01.03.1873

Сын: Толкач Антон Тимофеевич

Мать ребёнка: Толкач Мария Петровна

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
НИАБ (Минск). Ф. 570, оп. 1, ед. хр. 1 лл. 5об-6л
Рождение ребёнка
03.02.1880

Сын: Толкач Никифор Тимофеевич

Мать ребёнка: Толкач Мария Петровна

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
НИАБ (Минск). Ф. 570, оп. 1, ед. хр. 1 лл. 5об-6л
Рождение ребёнка
28.06.1882

Сын: Толкач Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Толкач Мария Петровна

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
НИАБ (Минск). Ф. 570, оп. 1, ед. хр. 1 лл. 5об-6л
Смерть
Неизвестно

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