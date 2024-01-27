Лоскутова (Agapov) Феня Fenya Минаевна Menai — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Agapov) Феня Fenya Минаевна Menai

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Место рождения

Турция Карс с.Ново-Селим

Дата рождения

1878

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Агапов Agapff Минай Константинович

Мать: не указана

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 10.03.1911

Сын: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Яковлевич Jacob

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Михайлович Mike

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1917

Сын: Лоскутов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Михайлович Mike

Рождение ребёнка
1920

Сын: Лоскутов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Михайлович Mike

Россия, Ростовская обл., Целинский район, с.Михайловка
Рождение ребёнка
1922

Сын: Лоскутов Алексей Федотович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Михайлович Mike

Ростовская область, Целинский район
Рождение ребёнка
26.11.1923

Дочь: Зюзина Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Михайлович Mike

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
15.09.1925

Сын: Лоскутов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Михайлович Mike

Россия
Рождение ребёнка
1928

Сын: Лоскутов Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Михайлович Mike

Смерть
1971
Russia
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