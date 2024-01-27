Лоскутова (Agapov) Феня Fenya Минаевна Menai
Место рожденияТурция Карс с.Ново-Селим
Дата рождения1878
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Агапов Agapff Минай Константинович
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 10.03.1911
Сын: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Яковлевич Jacob
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Михайлович Mike
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1917
Сын: Лоскутов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Михайлович Mike
Рождение ребёнка
1920
Сын: Лоскутов Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Михайлович Mike
Россия, Ростовская обл., Целинский район, с.Михайловка
Рождение ребёнка
1922
Сын: Лоскутов Алексей Федотович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Михайлович Mike
Ростовская область, Целинский район
Рождение ребёнка
26.11.1923
Дочь: Зюзина Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Михайлович Mike
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
15.09.1925
Сын: Лоскутов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Михайлович Mike
Россия
Рождение ребёнка
1928
Сын: Лоскутов Тимофей Яковлевич
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Михайлович Mike
Смерть
1971
Russia