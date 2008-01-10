Зюзина (Лоскутова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зюзина (Лоскутова) Мария Яковлевна

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Место рождения

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный

Дата рождения

26.11.1923

Дата смерти

10.01.2008

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1923

Отец: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Михайлович Mike

Мать: Лоскутова Феня Fenya Минаевна Menai

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зюзин Михаил Николаевич

Россия Ростовская обл.п.Целина
Рождение ребёнка
26.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зюзин Михаил Николаевич

Привольное
Рождение ребёнка
26.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зюзин Михаил Николаевич

Россия Ростовская обл.п.Целина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зюзин Михаил Николаевич

Смерть
10.01.2008
Россия Ростовская обл.п.Целина
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