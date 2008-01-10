Зюзина (Лоскутова) Мария Яковлевна
Место рожденияРоссия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Дата рождения26.11.1923
Дата смерти10.01.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1923
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
1950
Россия Ростовская обл.п.Целина
Рождение ребёнка
26.10.1952
Привольное
Рождение ребёнка
26.10.1952
Россия Ростовская обл.п.Целина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.2008
Россия Ростовская обл.п.Целина