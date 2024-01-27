Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Михайлович Mike
Место рожденияТурция Карс с.Ново-Селим
Дата рождения1878
Дата смерти15.02.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 10.03.1911
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1917
Сын: Лоскутов Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Лоскутова Феня Fenya Минаевна Menai
Рождение ребёнка
1920
Сын: Лоскутов Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Лоскутова Феня Fenya Минаевна Menai
Россия, Ростовская обл., Целинский район, с.Михайловка
Рождение ребёнка
1922
Сын: Лоскутов Алексей Федотович
Мать ребёнка: Лоскутова Феня Fenya Минаевна Menai
Ростовская область, Целинский район
Рождение ребёнка
26.11.1923
Дочь: Зюзина Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Лоскутова Феня Fenya Минаевна Menai
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
15.09.1925
Сын: Лоскутов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Лоскутова Феня Fenya Минаевна Menai
Россия
Рождение ребёнка
1928
Сын: Лоскутов Тимофей Яковлевич
Мать ребёнка: Лоскутова Феня Fenya Минаевна Menai
Смерть
15.02.1974
Russia