Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Михайлович Mike — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Михайлович Mike

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Место рождения

Турция Карс с.Ново-Селим

Дата рождения

1878

Дата смерти

15.02.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Лоскутов Loskutoff Михаил Mike Иванович Ivan

Мать: Прасковья Prascovia Ивановна

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 10.03.1911

Сын: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Яковлевич Jacob

Мать ребёнка: Лоскутова Феня Fenya Минаевна Menai

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1917

Сын: Лоскутов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Лоскутова Феня Fenya Минаевна Menai

Рождение ребёнка
1920

Сын: Лоскутов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Лоскутова Феня Fenya Минаевна Menai

Россия, Ростовская обл., Целинский район, с.Михайловка
Рождение ребёнка
1922

Сын: Лоскутов Алексей Федотович

Мать ребёнка: Лоскутова Феня Fenya Минаевна Menai

Ростовская область, Целинский район
Рождение ребёнка
26.11.1923

Дочь: Зюзина Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Лоскутова Феня Fenya Минаевна Menai

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
15.09.1925

Сын: Лоскутов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Лоскутова Феня Fenya Минаевна Menai

Россия
Рождение ребёнка
1928

Сын: Лоскутов Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Лоскутова Феня Fenya Минаевна Menai

Смерть
15.02.1974
Russia
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