Лоскутов Тимофей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лоскутова Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
08.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лоскутова Мария Гавриловна
Тбилиси, Грузия
Смерть
1997