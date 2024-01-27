Лоскутов Тимофей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Тимофей Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Лоскутов Loskutoff Яков Jacob Михайлович Mike

Мать: Лоскутова Феня Fenya Минаевна Menai

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
08.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Мария Гавриловна

Тбилиси, Грузия
Смерть
1997
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