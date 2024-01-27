Лоскутова (Логунова) Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Логунова) Мария Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Логунов Гаврил

Мать: Логунова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
08.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Тимофей Яковлевич

Тбилиси, Грузия
Смерть
2008
Россия Ростовская обл.п.Целина
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