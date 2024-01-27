Лоскутова (Логунова) Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Логунов Гаврил
Мать: Логунова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
08.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Тимофей Яковлевич
Тбилиси, Грузия
Смерть
2008
Россия Ростовская обл.п.Целина