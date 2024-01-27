Агапов Agapff Минай Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапов Agapff Минай Константинович

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Агапов Agapoff Константин Konstatin Александрович

Мать: Агапова Прасковья Patricia

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 3 года живет с родителями и сестрами и бабушкой Анной в Ново-Саратовке.
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Лоскутова Феня Fenya Минаевна Menai

Мать ребёнка: не указана

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Лоскутова Дуня Dunia Минаевна Menai

Мать ребёнка: не указана

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Агапов Agapov Георгий George Минаевич Menai

Мать ребёнка: не указана

Russia
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Агапов Agapov Федор Fred Минаевич Menai

Мать ребёнка: не указана

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Смерть
Неизвестно
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