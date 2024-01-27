Агапов Agapff Минай Константинович
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1857
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 3 года живет с родителями и сестрами и бабушкой Анной в Ново-Саратовке.
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Лоскутова Феня Fenya Минаевна Menai
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Лоскутова Дуня Dunia Минаевна Menai
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Агапов Agapov Георгий George Минаевич Menai
Russia
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Агапов Agapov Федор Fred Минаевич Menai
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Смерть
Неизвестно