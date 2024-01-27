Агапова (Beleff) Прасковья Patricia
Место рожденияРоссия
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Мать: Анна
Россия
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Марфа Константиновна
Отец ребёнка: Агапов Agapoff Константин Konstatin Александрович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Авдотья Константиновна
Отец ребёнка: Агапов Agapoff Константин Konstatin Александрович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857
Сын: Агапов Agapff Минай Константинович
Отец ребёнка: Агапов Agapoff Константин Konstatin Александрович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
10.03.1862
Сын: Агапов Agapoff Иван Ivan Константинович Konstatine
Отец ребёнка: Агапов Agapoff Константин Konstatin Александрович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
07.09.1864
Дочь: Popoff Evodotia Constantinovna
Отец ребёнка: Агапов Agapoff Константин Konstatin Александрович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Agapoff Агапов Максим Константинович
Отец ребёнка: Агапов Agapoff Константин Konstatin Александрович
In Russia
Рождение ребёнка
1870
Сын: Агапов Agapoff Степан Константинович
Отец ребёнка: Агапов Agapoff Константин Konstatin Александрович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно