Агапова (Beleff) Прасковья Patricia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова (Beleff) Прасковья Patricia

Место рождения

Россия

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: Анна

Россия
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Марфа Константиновна

Отец ребёнка: Агапов Agapoff Константин Konstatin Александрович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Авдотья Константиновна

Отец ребёнка: Агапов Agapoff Константин Konstatin Александрович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857

Сын: Агапов Agapff Минай Константинович

Отец ребёнка: Агапов Agapoff Константин Konstatin Александрович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
10.03.1862

Сын: Агапов Agapoff Иван Ivan Константинович Konstatine

Отец ребёнка: Агапов Agapoff Константин Konstatin Александрович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
07.09.1864

Дочь: Popoff Evodotia Constantinovna

Отец ребёнка: Агапов Agapoff Константин Konstatin Александрович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Agapoff Агапов Максим Константинович

Отец ребёнка: Агапов Agapoff Константин Konstatin Александрович

In Russia
Рождение ребёнка
1870

Сын: Агапов Agapoff Степан Константинович

Отец ребёнка: Агапов Agapoff Константин Konstatin Александрович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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