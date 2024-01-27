Агапов Agapov Федор Fred Минаевич Menai — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапов Agapov Федор Fred Минаевич Menai

Место рождения

Russia Карская обл., с.Ново-Селим

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1904 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: Агапов Agapff Минай Константинович

Мать: не указана

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Агапов Agapov Jack Fred Menai

Мать ребёнка: Matrona Samuel

in Russia
Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Агапов Agapov Unknown Fred Menai

Мать ребёнка: Matrona Samuel

in Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Matrona Samuel

Смерть
Неизвестно
Russia
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