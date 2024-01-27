Агапов Agapov Федор Fred Минаевич Menai
Место рожденияRussia Карская обл., с.Ново-Селим
Дата рожденияОколо 1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Отец: Агапов Agapff Минай Константинович
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Агапов Agapov Jack Fred Menai
Мать ребёнка: Matrona Samuel
in Russia
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Агапов Agapov Unknown Fred Menai
Мать ребёнка: Matrona Samuel
in Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Matrona Samuel
Смерть
Неизвестно
Russia