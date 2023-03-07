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Кулюгин Зилот Васильевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1837

Отец: Кулюгин Василий Иванович

Мать: Кулюгина Агафья Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.03.1857

Дочь: Дарья Зилотовна

Мать ребёнка: Кулюгина Василиса Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.08.1863

Сын: Кулюгин Максим Зилотович

Мать ребёнка: Кулюгина Василиса Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.09.1864

Дочь: Ефросинья Зилотовна

Мать ребёнка: Кулюгина Василиса Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.03.1875

Дочь: Евдокия Зилотовна

Мать ребёнка: Кулюгина Василиса Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулюгина Василиса Николаевна

Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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