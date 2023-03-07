Кулюгин Зилот Васильевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1837
Рождение ребёнка
14.03.1857
Дочь: Дарья Зилотовна
Мать ребёнка: Кулюгина Василиса Николаевна
Рождение ребёнка
07.08.1863
Мать ребёнка: Кулюгина Василиса Николаевна
Рождение ребёнка
24.09.1864
Дочь: Ефросинья Зилотовна
Мать ребёнка: Кулюгина Василиса Николаевна
Рождение ребёнка
06.03.1875
Дочь: Евдокия Зилотовна
Мать ребёнка: Кулюгина Василиса Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно