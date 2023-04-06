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Кулюгин Василий Иванович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

18.02.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Кулюгин Иван Гаврилович

Мать: ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1837

Сын: Кулюгин Зилот Васильевич

Мать ребёнка: Кулюгина Агафья Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.09.1840

Сын: Кулюгин Гурьян Васильевич

Мать ребёнка: Кулюгина Агафья Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.10.1845

Сын: Кулюгин Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Кулюгина Агафья Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулюгина Агафья Семёновна

Смерть
18.02.1866
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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