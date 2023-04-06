Кулюгин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти18.02.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Кулюгин Иван Гаврилович
Мать: ?
Рождение ребёнка
До 1837
Мать ребёнка: Кулюгина Агафья Семёновна
Рождение ребёнка
22.09.1840
Сын: Кулюгин Гурьян Васильевич
Мать ребёнка: Кулюгина Агафья Семёновна
Рождение ребёнка
04.10.1845
Сын: Кулюгин Филипп Васильевич
Мать ребёнка: Кулюгина Агафья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.1866