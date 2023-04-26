Кулюгина Агафья Семёновна
Место рождения
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1837
Отец ребёнка: Кулюгин Василий Иванович
Рождение ребёнка
22.09.1840
Сын: Кулюгин Гурьян Васильевич
Отец ребёнка: Кулюгин Василий Иванович
Рождение ребёнка
04.10.1845
Сын: Кулюгин Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Кулюгин Василий Иванович
Смерть
Неизвестно