Кулюгина Агафья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулюгина Агафья Семёновна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулюгин Василий Иванович

Рождение ребёнка
До 1837

Сын: Кулюгин Зилот Васильевич

Отец ребёнка: Кулюгин Василий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.09.1840

Сын: Кулюгин Гурьян Васильевич

Отец ребёнка: Кулюгин Василий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.10.1845

Сын: Кулюгин Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Кулюгин Василий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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