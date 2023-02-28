(Кулюгина) Дарья Зилотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кулюгина) Дарья Зилотовна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.03.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1857

Отец: Кулюгин Зилот Васильевич

Мать: Кулюгина Василиса Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.01.1877

Муж: Потапов Александр Данилович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1878

Дочь: Ксения Александровна

Отец ребёнка: Потапов Александр Данилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1879

Дочь: Матрёна Александровна

Отец ребёнка: Потапов Александр Данилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.09.1881

Дочь: Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Потапов Александр Данилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.07.1884

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Потапов Александр Данилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.06.1886

Дочь: Агриппина Александровна

Отец ребёнка: Потапов Александр Данилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.03.1889

Сын: Парамонов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Потапов Александр Данилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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