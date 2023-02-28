(Кулюгина) Дарья Зилотовна
Место рождения
Дата рождения14.03.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1857
Бракосочетание
23.01.1877
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1878
Дочь: Ксения Александровна
Отец ребёнка: Потапов Александр Данилович
Рождение ребёнка
01.11.1879
Дочь: Матрёна Александровна
Отец ребёнка: Потапов Александр Данилович
Рождение ребёнка
28.09.1881
Дочь: Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Потапов Александр Данилович
Рождение ребёнка
08.07.1884
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Потапов Александр Данилович
Рождение ребёнка
19.06.1886
Дочь: Агриппина Александровна
Отец ребёнка: Потапов Александр Данилович
Рождение ребёнка
15.03.1889
Сын: Парамонов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Потапов Александр Данилович
Смерть
Неизвестно