Потапов Александр Данилович
Место рождения
Дата рождения03.08.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1858
Бракосочетание
23.01.1877
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1878
Дочь: (Потапова) Ксения Александровна
Мать ребёнка: (Кулюгина) Дарья Зилотовна
Рождение ребёнка
01.11.1879
Дочь: (Потапова) Матрёна Александровна
Мать ребёнка: (Кулюгина) Дарья Зилотовна
Рождение ребёнка
28.09.1881
Дочь: (Потапова) Пелагея Александровна
Мать ребёнка: (Кулюгина) Дарья Зилотовна
Рождение ребёнка
08.07.1884
Дочь: (Потапова) Ольга Александровна
Мать ребёнка: (Кулюгина) Дарья Зилотовна
Рождение ребёнка
19.06.1886
Дочь: (Потапова) Агриппина Александровна
Мать ребёнка: (Кулюгина) Дарья Зилотовна
Рождение ребёнка
15.03.1889
Сын: Парамонов Алексей Александрович
Мать ребёнка: (Кулюгина) Дарья Зилотовна
Смерть
Неизвестно