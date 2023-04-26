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Потапов Александр Данилович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.08.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1858

Отец: Потапов Данила Иванович

Мать: Потапова (Гарбунова) Дарья Евсеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.01.1877

Жена: (Кулюгина) Дарья Зилотовна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1878

Дочь: (Потапова) Ксения Александровна

Мать ребёнка: (Кулюгина) Дарья Зилотовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1879

Дочь: (Потапова) Матрёна Александровна

Мать ребёнка: (Кулюгина) Дарья Зилотовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.09.1881

Дочь: (Потапова) Пелагея Александровна

Мать ребёнка: (Кулюгина) Дарья Зилотовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.07.1884

Дочь: (Потапова) Ольга Александровна

Мать ребёнка: (Кулюгина) Дарья Зилотовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.06.1886

Дочь: (Потапова) Агриппина Александровна

Мать ребёнка: (Кулюгина) Дарья Зилотовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.03.1889

Сын: Парамонов Алексей Александрович

Мать ребёнка: (Кулюгина) Дарья Зилотовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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