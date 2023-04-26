Потапова (Гарбунова) Дарья Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Гарбунова) Дарья Евсеевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.01.1849

Муж: Потапов Данила Иванович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1849

Сын: Потапов Пётр Данилович

Отец ребёнка: Потапов Данила Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1851

Сын: Потапов Степан Данилович

Отец ребёнка: Потапов Данила Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Потапов Евдоким Данилович

Отец ребёнка: Потапов Данила Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.10.1856

Дочь: (Потапова) Неонилла Даниловна

Отец ребёнка: Потапов Данила Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.08.1858

Сын: Потапов Александр Данилович

Отец ребёнка: Потапов Данила Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1862

Дочь: Мокишина (Потапова) Пелагея Даниловна

Отец ребёнка: Потапов Данила Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.09.1864

Сын: Потапов Филипп Данилович

Отец ребёнка: Потапов Данила Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.06.1866

Дочь: (Потапова) Федосья Даниловна

Отец ребёнка: Потапов Данила Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.04.1868

Дочь: (Потапова) Ирина Даниловна

Отец ребёнка: Потапов Данила Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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