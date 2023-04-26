Потапова (Гарбунова) Дарья Евсеевна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1849
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1849
Отец ребёнка: Потапов Данила Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1851
Отец ребёнка: Потапов Данила Иванович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Потапов Евдоким Данилович
Отец ребёнка: Потапов Данила Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1856
Дочь: (Потапова) Неонилла Даниловна
Отец ребёнка: Потапов Данила Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1858
Сын: Потапов Александр Данилович
Отец ребёнка: Потапов Данила Иванович
Рождение ребёнка
25.09.1862
Дочь: Мокишина (Потапова) Пелагея Даниловна
Отец ребёнка: Потапов Данила Иванович
Рождение ребёнка
11.09.1864
Отец ребёнка: Потапов Данила Иванович
Рождение ребёнка
23.06.1866
Дочь: (Потапова) Федосья Даниловна
Отец ребёнка: Потапов Данила Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1868
Дочь: (Потапова) Ирина Даниловна
Отец ребёнка: Потапов Данила Иванович
Смерть
Неизвестно