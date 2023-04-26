Потапов Пётр Данилович
Место рождения
Дата рождения16.12.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1849
Бракосочетание
30.01.1870
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.11.1871
Сын: Потапов Григорий Петрович
Мать ребёнка: Потапова (Ульяничева) Лукерья Спиридоновна
Рождение ребёнка
17.08.1873
Мать ребёнка: Потапова (Ульяничева) Лукерья Спиридоновна
Рождение ребёнка
08.12.1875
Мать ребёнка: Потапова (Ульяничева) Лукерья Спиридоновна
Смерть
Неизвестно