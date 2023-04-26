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Потапов Пётр Данилович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

16.12.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1849

Отец: Потапов Данила Иванович

Мать: Потапова (Гарбунова) Дарья Евсеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
30.01.1870

Жена: Потапова (Ульяничева) Лукерья Спиридоновна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.11.1871

Сын: Потапов Григорий Петрович

Мать ребёнка: Потапова (Ульяничева) Лукерья Спиридоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.08.1873

Сын: Потапов Матвей Петрович

Мать ребёнка: Потапова (Ульяничева) Лукерья Спиридоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.12.1875

Сын: Потапов Игнат Петрович

Мать ребёнка: Потапова (Ульяничева) Лукерья Спиридоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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