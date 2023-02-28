Потапова (Ульяничева) Лукерья Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Ульяничева) Лукерья Спиридоновна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
30.01.1870

Муж: Потапов Пётр Данилович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.11.1871

Сын: Потапов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Потапов Пётр Данилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.08.1873

Сын: Потапов Матвей Петрович

Отец ребёнка: Потапов Пётр Данилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.12.1875

Сын: Потапов Игнат Петрович

Отец ребёнка: Потапов Пётр Данилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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