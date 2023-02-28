Потапова (Ульяничева) Лукерья Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1870
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.11.1871
Сын: Потапов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Потапов Пётр Данилович
Рождение ребёнка
17.08.1873
Отец ребёнка: Потапов Пётр Данилович
Рождение ребёнка
08.12.1875
Отец ребёнка: Потапов Пётр Данилович
Смерть
Неизвестно