Кулюгина (Душина) Василиса Николаевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1837
Отец: Душин Николай Савельевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1857
Дочь: Дарья Зилотовна
Отец ребёнка: Кулюгин Зилот Васильевич
Рождение ребёнка
07.08.1863
Отец ребёнка: Кулюгин Зилот Васильевич
Рождение ребёнка
24.09.1864
Дочь: Ефросинья Зилотовна
Отец ребёнка: Кулюгин Зилот Васильевич
Рождение ребёнка
06.03.1875
Дочь: Евдокия Зилотовна
Отец ребёнка: Кулюгин Зилот Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно