Душин Николай Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душин Николай Савельевич

Место рождения

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1797 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: Душин Савелий

Мать: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1837

Дочь: Кулюгина Василиса Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Воробьева Агафья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
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