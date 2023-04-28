Душин Николай Савельевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: Душин Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1837
Дочь: Кулюгина Василиса Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Воробьева Агафья Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно