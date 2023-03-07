Козырева (Кравченко) Оксана Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1905 ст.
Дата смертиОколо 1965
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905 ст.
Рождение ребёнка
1932
Сын: Козырев Анатолий Георгиевич
Отец ребёнка: Козырев Георгий Иванович
переулок Сивцев-Вражек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козырев Вячеслав Георгиевич
Отец ребёнка: Козырев Георгий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1965
переулок Сивцев Вражек