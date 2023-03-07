Козырева (Кравченко) Оксана Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырева (Кравченко) Оксана Степановна

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Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1905 ст.

Дата смерти

Около 1965

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905 ст.

Отец: Кравченко Степан Борисович

Мать: Кравченко Анна, Татьяна Алексеевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Козырев Анатолий Георгиевич

Отец ребёнка: Козырев Георгий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
переулок Сивцев-Вражек
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козырев Вячеслав Георгиевич

Отец ребёнка: Козырев Георгий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козырев Георгий Иванович

Смерть
Около 1965
Москва, город федерального значения Москва
переулок Сивцев Вражек
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