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Козырев Георгий Иванович

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Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1898 ст.

Дата смерти

Около 1970

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898 ст.

Отец: Козырев Иван

Мать: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Козырев Анатолий Георгиевич

Мать ребёнка: Козырева Оксана Степановна

Москва, город федерального значения Москва
переулок Сивцев-Вражек
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козырев Вячеслав Георгиевич

Мать ребёнка: Козырева Оксана Степановна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Переулок Сивцев-Вражек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козырева Оксана Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожник
Смерть
Около 1970
Москва, город федерального значения Москва
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