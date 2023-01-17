Козырев Георгий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1898 ст.
Дата смертиОколо 1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898 ст.
Отец: Козырев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Сын: Козырев Анатолий Георгиевич
Мать ребёнка: Козырева Оксана Степановна
переулок Сивцев-Вражек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козырев Вячеслав Георгиевич
Мать ребёнка: Козырева Оксана Степановна
Место жительства
Неизвестно
Переулок Сивцев-Вражек
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожник
Смерть
Около 1970