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Кравченко Анна, Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.12.1942

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1902 ст.

Сын: Кравченко Пётр Степанович

Отец ребёнка: Кравченко Степан Борисович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1903 ст.

Дочь: Кравченко Наталья Степановна

Отец ребёнка: Кравченко Степан Борисович

Рождение ребёнка
Около 1904 ст.

Дочь: Шведенко Антонина Степановна

Отец ребёнка: Кравченко Степан Борисович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1905 ст.

Дочь: Козырева Оксана Степановна

Отец ребёнка: Кравченко Степан Борисович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Степан Борисович

Смерть
14.12.1942
Москва, город федерального значения Москва
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