Кравченко Анна, Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.12.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1902 ст.
Сын: Кравченко Пётр Степанович
Отец ребёнка: Кравченко Степан Борисович
Рождение ребёнка
Около 1903 ст.
Дочь: Кравченко Наталья Степановна
Отец ребёнка: Кравченко Степан Борисович
Рождение ребёнка
Около 1904 ст.
Дочь: Шведенко Антонина Степановна
Отец ребёнка: Кравченко Степан Борисович
Рождение ребёнка
Около 1905 ст.
Дочь: Козырева Оксана Степановна
Отец ребёнка: Кравченко Степан Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.1942
Москва, город федерального значения Москва