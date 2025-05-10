Дедов Александр Григорьевич 03.10.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дедов Александр Григорьевич

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 03.10.1913, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умер 19.12.1978, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Дедов Григорий ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Дедова Елена ГригорьевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Дедова (Ларина) Татьяна Степановна11.01.1913 г.р.
Дети
Алексей Александрович Дедов1937 г.р.
Дедов Иван Александрович1938 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1913

Отец: Дедов Григорий Иванович

Мать: Дедова Елена Григорьевна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедова (Ларина) Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Алексей Александрович Дедов

Мать ребёнка: Дедова (Ларина) Татьяна Степановна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1938

Сын: Дедов Иван Александрович

Мать ребёнка: Дедова (Ларина) Татьяна Степановна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
25.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дедова (Ларина) Татьяна Степановна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1946

Сын: Дедов Василий Александрович

Мать ребёнка: Дедова (Ларина) Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
24.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дедова (Ларина) Татьяна Степановна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
03.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дедова (Ларина) Татьяна Степановна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
07.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дедова (Ларина) Татьяна Степановна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
19.12.1978
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

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