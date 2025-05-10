Дедов Александр Григорьевич
мужской, родился 03.10.1913, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умер 19.12.1978, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
ОтецДедов Григорий ИвановичНеизвестно г.р.
МатьДедова Елена ГригорьевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Дедова (Ларина) Татьяна Степановна11.01.1913 г.р.
Дети
Алексей Александрович Дедов1937 г.р.
Дедов Иван Александрович1938 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1913
Отец: Дедов Григорий Иванович
Мать: Дедова Елена Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Сын: Алексей Александрович Дедов
Мать ребёнка: Дедова (Ларина) Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Дедова (Ларина) Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
25.06.1941
Рождение ребёнка
1946
Сын: Дедов Василий Александрович
Мать ребёнка: Дедова (Ларина) Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
24.07.1948
Рождение ребёнка
03.04.1951
Рождение ребёнка
07.01.1954
Смерть
19.12.1978