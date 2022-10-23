Алексей Александрович Дедов
мужской, родился 1937, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умер 1937, Кензино, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
ОтецДедов Александр Григорьевич03.10.1913 г.р.
МатьДедова (Ларина) Татьяна Степановна11.01.1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1937
Кензино, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область