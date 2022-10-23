Алексей Александрович Дедов 1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексей Александрович Дедов

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 1937, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умер 1937, Кензино, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Дедов Александр Григорьевич03.10.1913 г.р.
Мать
Дедова (Ларина) Татьяна Степановна11.01.1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Дедов Александр Григорьевич

Мать: Дедова (Ларина) Татьяна Степановна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
1937
Кензино, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

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