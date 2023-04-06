Дедова Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедова Елена Григорьевна

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Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.10.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дедов Григорий Иванович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дедов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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