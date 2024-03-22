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Дедов Иван Александрович
Дедов Иван Александрович
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Древо
Место рождения
Новое Еголдаево
, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Дата рождения
1938
Дата смерти
2007
Пол
Мужской
Отец
Дедов Александр Григорьевич
1913 г.р.
Мать
Дедова (Ларина) Татьяна Степановна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
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ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Дедов Александр Григорьевич
Мать:
Дедова Татьяна Степановна
Новое Еголдаево
, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
2007
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