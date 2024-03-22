Дедов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедов Иван Александрович

Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1938

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Дедов Александр Григорьевич

Мать: Дедова Татьяна Степановна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
2007
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