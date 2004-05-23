Дедова (Ларина) Татьяна Степановна
Место рождения
Дата рождения11.01.1913
Дата смерти23.05.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1913
Отец: Ларин Степан Ильич
Мать: Ларина Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Алексей Александрович Дедов
Отец ребёнка: Дедов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Дедов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1946
Сын: Дедов Василий Александрович
Отец ребёнка: Дедов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
24.07.1948
Рождение ребёнка
03.04.1951
Рождение ребёнка
07.01.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.05.2004
Похороны
Неизвестно