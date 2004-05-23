Дедова (Ларина) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедова (Ларина) Татьяна Степановна

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Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

11.01.1913

Дата смерти

23.05.2004

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1873 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

1937 г.р.
1938 г.р.
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1946 г.р.
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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1913

Отец: Ларин Степан Ильич

Мать: Ларина Мелания Ивановна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Алексей Александрович Дедов

Отец ребёнка: Дедов Александр Григорьевич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Дедов Иван Александрович

Отец ребёнка: Дедов Александр Григорьевич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дедов Александр Григорьевич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1946

Сын: Дедов Василий Александрович

Отец ребёнка: Дедов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
24.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дедов Александр Григорьевич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дедов Александр Григорьевич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дедов Александр Григорьевич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедов Александр Григорьевич

Смерть
23.05.2004
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Похороны
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область
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