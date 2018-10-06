Ларина (Минаева) Мелания (Пелагея) Ивановна 06.10.1873 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ларина (Минаева) Мелания (Пелагея) Ивановна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 06.10.1873 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умерла Около 1958, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Минаев Иван ЕгоровичНеизвестно г.р.
Мать
Минаева Акулина АлексеевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Ларин Степан (Стефан) Ильич02.08.1874 ст. г.р.
Дети
Ларин Алексей Степанович1898 ст. г.р.
(Ларина) Ксения Степановна26.01.1901 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1873 ст.

Отец: Минаев Иван Егорович

Мать: Минаева Акулина Алексеевна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Степан (Стефан) Ильич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Место жительства
Неизвестно
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Жила где жд дорога

Рождение ребёнка
1898 ст.

Сын: Ларин Алексей Степанович

Отец ребёнка: Ларин Степан (Стефан) Ильич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
26.01.1901 ст.

Дочь: (Ларина) Ксения Степановна

Отец ребёнка: Ларин Степан (Стефан) Ильич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
До 1908 ст.

Сын: Ларин Иван предположительно Степанович

Отец ребёнка: Ларин Степан (Стефан) Ильич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
28.06.1909 ст.

Дочь: Уткина (Ларина) Марфа Степановна

Отец ребёнка: Ларин Степан (Стефан) Ильич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

В Акте о смерти записано ошибочно, что рождение в 1907г В метрике дату правильная

Рождение ребёнка
11.01.1913

Дочь: Дедова (Ларина) Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Ларин Степан (Стефан) Ильич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
18.01.1917

Сын: Ларин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Ларин Степан (Стефан) Ильич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Вычислено 1918

Дочь: Свирина (Ларина) Вера Степановна

Отец ребёнка: Ларин Степан (Стефан) Ильич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Около 1958
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Ходила легенда, что она прожила 102 года

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