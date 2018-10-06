Ларина (Минаева) Мелания (Пелагея) Ивановна
женский, родилась 06.10.1873 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умерла Около 1958, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
ОтецМинаев Иван ЕгоровичНеизвестно г.р.
МатьМинаева Акулина АлексеевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Ларин Степан (Стефан) Ильич02.08.1874 ст. г.р.
Дети
Ларин Алексей Степанович1898 ст. г.р.
(Ларина) Ксения Степановна26.01.1901 ст. г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
06.10.1873 ст.
Отец: Минаев Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898 ст.
Отец ребёнка: Ларин Степан (Стефан) Ильич
Рождение ребёнка
26.01.1901 ст.
Дочь: (Ларина) Ксения Степановна
Отец ребёнка: Ларин Степан (Стефан) Ильич
Рождение ребёнка
До 1908 ст.
Сын: Ларин Иван предположительно Степанович
Отец ребёнка: Ларин Степан (Стефан) Ильич
Рождение ребёнка
28.06.1909 ст.
Дочь: Уткина (Ларина) Марфа Степановна
Отец ребёнка: Ларин Степан (Стефан) Ильич
Рождение ребёнка
11.01.1913
Дочь: Дедова (Ларина) Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Ларин Степан (Стефан) Ильич
Рождение ребёнка
18.01.1917
Отец ребёнка: Ларин Степан (Стефан) Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1918
Дочь: Свирина (Ларина) Вера Степановна
Отец ребёнка: Ларин Степан (Стефан) Ильич
Смерть
Около 1958