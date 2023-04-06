Ларина (Минаева) Мелания (Пелагея) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарина (Минаева) Мелания (Пелагея) Ивановна

Ларина (Минаева) Мелания (Пелагея) Ивановна

avatar

Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

06.10.1873 ст.

Дата смерти

Около 1958

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1874 г.р.

Дети

1898 г.р.
1901 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1873 ст.

Отец: Минаев Иван Егорович

Мать: Минаева Акулина Алексеевна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1898 ст.

Сын: Ларин Алексей Степанович

Отец ребёнка: Ларин Степан Ильич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1901 ст.

Дочь: Ксения Степановна

Отец ребёнка: Ларин Степан Ильич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
До 1908 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларин Степан Ильич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.06.1909 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларин Степан Ильич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.01.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларин Степан Ильич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.01.1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларин Степан Ильич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларин Степан Ильич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Степан Ильич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
Неизвестно
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Жила где жд дорога
Смерть
Около 1958
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Ходила легенда, что она прожила 102 года
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close