Ларина (Минаева) Мелания (Пелагея) Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.10.1873 ст.
Дата смертиОколо 1958
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1873 ст.
Отец: Минаев Иван Егорович
Рождение ребёнка
1898 ст.
Отец ребёнка: Ларин Степан Ильич
Рождение ребёнка
1901 ст.
Дочь: Ксения Степановна
Отец ребёнка: Ларин Степан Ильич
Рождение ребёнка
До 1908 ст.
Рождение ребёнка
28.06.1909 ст.
Рождение ребёнка
11.01.1913
Рождение ребёнка
18.01.1917
Рождение ребёнка
Вычислено 1918
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларин Степан Ильич
Место жительства
Неизвестно
Жила где жд дорога
Смерть
Около 1958
Ходила легенда, что она прожила 102 года