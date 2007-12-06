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Звездочетов Серафим

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Место рождения

Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

02.08.1921

Дата смерти

06.12.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1922 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1921

Отец: Звездочетов Николай

Мать: Звездочетова (Бойкова) Татьяна

Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Звездочетова (Рахманина) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звездочетова (Рахманина) Александра

Военная служба
Неизвестно
Дата рождения __.__.1921 Место рождения Пензенская обл., Мокшанский р-н, Мокшан Дата призыва 07.10.1940 Воинское звание красноармеец; сержант; рядовой Воинская часть 124 стрелковая дивизия 1 гвардейск... Показать все
Рождение ребёнка
19.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Звездочетова (Рахманина) Александра

Смерть
06.12.2007
Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

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