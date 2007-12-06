Звездочетов Серафим
Место рождения
Дата рождения02.08.1921
Дата смерти06.12.2007
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Звездочетова (Рахманина) Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Дата рождения __.__.1921 Место рождения Пензенская обл., Мокшанский р-н, Мокшан Дата призыва 07.10.1940 Воинское звание красноармеец; сержант; рядовой Воинская часть 124 стрелковая дивизия 1 гвардейск... Показать все
Рождение ребёнка
19.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Звездочетова (Рахманина) Александра
Смерть
06.12.2007