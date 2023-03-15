Звездочетова (Бойкова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звездочетова (Бойкова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бойков Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1914

Сын: Звездочетов Николай

Отец ребёнка: Звездочетов Николай

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.08.1921

Сын: Звездочетов Серафим

Отец ребёнка: Звездочетов Николай

Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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