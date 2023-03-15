Звездочетова (Бойкова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бойков Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1914
Сын: Звездочетов Николай
Отец ребёнка: Звездочетов Николай
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.08.1921
Сын: Звездочетов Серафим
Отец ребёнка: Звездочетов Николай
Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно