Звездочетов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звездочетов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1914

Сын: Звездочетов Николай

Мать ребёнка: Звездочетова Татьяна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.08.1921

Сын: Звездочетов Серафим

Мать ребёнка: Звездочетова Татьяна

Мокшан, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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