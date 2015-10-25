Звездочетова (Рахманина) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1922
Дата смерти25.10.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1922
Отец: Рахманин Василий
Мать: Рахманина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Звездочетов Серафим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Звездочетов Серафим
Рождение ребёнка
19.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Звездочетов Серафим
Смерть
25.10.2015