Звездочетова (Рахманина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звездочетова (Рахманина) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1922

Дата смерти

25.10.2015

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1922

Отец: Рахманин Василий

Мать: Рахманина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Звездочетов Серафим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звездочетов Серафим

Рождение ребёнка
19.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Звездочетов Серафим

Смерть
25.10.2015

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