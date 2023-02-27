Рогозин Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти09.07.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Рогозин Фатей
Мать: (Рогозина) Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Пелагея
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1857
Сын: Рогозин Василий
Мать ребёнка: (Рогозина) Пелагея
Рождение ребёнка
1860
Сын: Рогозин Павел
Мать ребёнка: (Рогозина) Пелагея
Рождение ребёнка
18.04.1875
Сын: Рогозин Фёдор
Мать ребёнка: (Рогозина) Пелагея
Смерть
09.07.1912