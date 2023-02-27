Рогозин Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

09.07.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Рогозин Фатей

Мать: (Рогозина) Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Пелагея

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Рогозин Василий

Мать ребёнка: (Рогозина) Пелагея

Рождение ребёнка
1860

Сын: Рогозин Павел

Мать ребёнка: (Рогозина) Пелагея

Рождение ребёнка
18.04.1875

Сын: Рогозин Фёдор

Мать ребёнка: (Рогозина) Пелагея

Смерть
09.07.1912

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