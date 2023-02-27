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Рогозин Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Рогозин Георгий

Мать: Пелагея

Бракосочетание
08.11.1875

Жена: Анна

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.12.1877

Сын: Рогозин Яков

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
01.08.1881

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
25.10.1882

Сын: Рогозин Дмитрий

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
10.01.1890

Сын: Рогозин Михаил

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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