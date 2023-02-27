Рогозин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Рогозин Георгий
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
15.12.1877
Сын: Рогозин Яков
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
25.10.1882
Сын: Рогозин Дмитрий
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
10.01.1890
Сын: Рогозин Михаил
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно