(Рогозина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Рогозин Василий

Отец ребёнка: Рогозин Георгий

Рождение ребёнка
1860

Сын: Рогозин Павел

Отец ребёнка: Рогозин Георгий

Рождение ребёнка
18.04.1875

Сын: Рогозин Фёдор

Отец ребёнка: Рогозин Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Георгий

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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