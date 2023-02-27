(Рогозина) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Рогозин Василий
Отец ребёнка: Рогозин Георгий
Рождение ребёнка
1860
Сын: Рогозин Павел
Отец ребёнка: Рогозин Георгий
Рождение ребёнка
18.04.1875
Сын: Рогозин Фёдор
Отец ребёнка: Рогозин Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Георгий
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно