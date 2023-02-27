(Рогозина) Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Фатей
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825
Сын: Рогозин Ефим
Отец ребёнка: Рогозин Фатей
Рождение ребёнка
1834
Сын: Рогозин Георгий
Отец ребёнка: Рогозин Фатей
Смерть
Неизвестно