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(Рогозина) Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Фатей

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Рогозин Ефим

Отец ребёнка: Рогозин Фатей

Рождение ребёнка
1834

Сын: Рогозин Георгий

Отец ребёнка: Рогозин Фатей

Смерть
Неизвестно

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