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Рогозин Фатей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Рогозин Андрей

Мать: (Рогозина) Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Степанида

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Рогозин Ефим

Мать ребёнка: (Рогозина) Степанида

Рождение ребёнка
1834

Сын: Рогозин Георгий

Мать ребёнка: (Рогозина) Степанида

Смерть
Неизвестно

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