Рогозин Фатей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Рогозин Андрей
Мать: (Рогозина) Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Степанида
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825
Сын: Рогозин Ефим
Мать ребёнка: (Рогозина) Степанида
Рождение ребёнка
1834
Сын: Рогозин Георгий
Мать ребёнка: (Рогозина) Степанида
Смерть
Неизвестно