Бунин Пётр Иванович
Место рожденияРоссия, Мценск
Дата рождения20.01.1875
Дата смерти12.10.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1875
Отец: Бунин Иоанн Космич
Мать: Бунина Софья Елисеевна
Россия, Мценск
Крещение
21.01.1875
Георгиевская церковь, г. Мценск
Рождение ребёнка
23.10.1903
Дочь: Аким Лидия Петровна
Мать ребёнка: Бунина Эмма Берта Адольфовна
Рождение ребёнка
05.12.1904
Дочь: Падалко Ольга Петровна
Мать ребёнка: Бунина Эмма Берта Адольфовна
Исправила год на 1908, какой реально, 1904(?)
Рождение ребёнка
18.01.1906
Мать ребёнка: Бунина Эмма Берта Адольфовна
Гомель
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.10.1957
Похороны
Неизвестно
Немецкое кл.