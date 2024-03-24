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Бунин Пётр Иванович

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Место рождения

Россия, Мценск

Дата рождения

20.01.1875

Дата смерти

12.10.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1875

Отец: Бунин Иоанн Космич

Мать: Бунина Софья Елисеевна

Россия, Мценск
Крещение
21.01.1875
Георгиевская церковь, г. Мценск
Рождение ребёнка
23.10.1903

Дочь: Аким Лидия Петровна

Мать ребёнка: Бунина Эмма Берта Адольфовна

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
05.12.1904

Дочь: Падалко Ольга Петровна

Мать ребёнка: Бунина Эмма Берта Адольфовна

Вильнюс, Литовская ССР
Исправила год на 1908, какой реально, 1904(?)
Рождение ребёнка
18.01.1906

Сын: Бунин Валентин Петрович

Мать ребёнка: Бунина Эмма Берта Адольфовна

Гомель
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бунина Эмма Берта Адольфовна

Смерть
12.10.1957
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Немецкое кл.
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