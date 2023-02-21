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Бунин Иоанн Космич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

12.10.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Бунин Козьма (Косьма) Ильич

Мать: не указана

Образование
По 1858
Ливенское духовное уч-ще
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Бунина Софья Елисеевна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Бунина Софья Елисеевна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Бунин Иван

Мать ребёнка: Бунина Софья Елисеевна

Россия
Рождение ребёнка
20.01.1875

Сын: Бунин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Бунина Софья Елисеевна

Россия, Мценск
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Казанская Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Бунина Софья Елисеевна

Рождение ребёнка
20.04.1882

Дочь: Чаликова Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Бунина Софья Елисеевна

Орёл, Россия
Рождение ребёнка
До 1882

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Бунина Софья Елисеевна

Рождение ребёнка
11.04.1885

Сын: Бунин Леонид Иванович

Мать ребёнка: Бунина Софья Елисеевна

Орёл
Рождение ребёнка
13.03.1887

Дочь: Говорова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Бунина Софья Елисеевна

Орёл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бунин Павел Иванович

Мать ребёнка: Бунина Софья Елисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафангела

Мать ребёнка: Бунина Софья Елисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева (Павлина)

Мать ребёнка: Бунина Софья Елисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бунина Софья Елисеевна

Смерть
12.10.1912
Орёл
Похороны
Неизвестно
Орёл, Афанасьевское кл.
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