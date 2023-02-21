Бунин Иоанн Космич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти12.10.1912
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Бунин Козьма (Косьма) Ильич
Мать: не указана
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Бунина Софья Елисеевна
Дочь: Юлия
Мать ребёнка: Бунина Софья Елисеевна
Сын: Бунин Иван
Мать ребёнка: Бунина Софья Елисеевна
Сын: Бунин Пётр Иванович
Мать ребёнка: Бунина Софья Елисеевна
Дочь: Казанская Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Бунина Софья Елисеевна
Дочь: Чаликова Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Бунина Софья Елисеевна
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Бунина Софья Елисеевна
Мать ребёнка: Бунина Софья Елисеевна
Дочь: Говорова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Бунина Софья Елисеевна
Сын: Бунин Павел Иванович
Мать ребёнка: Бунина Софья Елисеевна
Дочь: Агафангела
Мать ребёнка: Бунина Софья Елисеевна
Дочь: Параскева (Павлина)
Мать ребёнка: Бунина Софья Елисеевна
Жена: Бунина Софья Елисеевна