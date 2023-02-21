Бунина Софья Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти18.12.1908
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Елисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Бунин Иоанн Космич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Бунина Юлия
Отец ребёнка: Бунин Иоанн Космич
Рождение ребёнка
1870
Сын: Бунин Иван
Отец ребёнка: Бунин Иоанн Космич
Россия
Рождение ребёнка
20.01.1875
Сын: Бунин Пётр Иванович
Отец ребёнка: Бунин Иоанн Космич
Россия, Мценск
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Казанская Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Бунин Иоанн Космич
Рождение ребёнка
20.04.1882
Дочь: Чаликова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Бунин Иоанн Космич
Орёл, Россия
Рождение ребёнка
До 1882
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Бунин Иоанн Космич
Рождение ребёнка
11.04.1885
Отец ребёнка: Бунин Иоанн Космич
Орёл
Рождение ребёнка
13.03.1887
Дочь: Говорова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Бунин Иоанн Космич
Орёл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бунин Павел Иванович
Отец ребёнка: Бунин Иоанн Космич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафангела
Отец ребёнка: Бунин Иоанн Космич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева (Павлина)
Отец ребёнка: Бунин Иоанн Космич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бунин Иоанн Космич
Смерть
18.12.1908
Орёл
Причина смерти: от грудной жабы.
Похороны
Неизвестно
Орёл, Афанасьевское кл.