Бунина Софья Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунина Софья Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

18.12.1908

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Елисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Бунин Иоанн Космич

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Бунина Юлия

Отец ребёнка: Бунин Иоанн Космич

Рождение ребёнка
1870

Сын: Бунин Иван

Отец ребёнка: Бунин Иоанн Космич

Россия
Рождение ребёнка
20.01.1875

Сын: Бунин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Бунин Иоанн Космич

Россия, Мценск
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Казанская Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Бунин Иоанн Космич

Рождение ребёнка
20.04.1882

Дочь: Чаликова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Бунин Иоанн Космич

Орёл, Россия
Рождение ребёнка
До 1882

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Бунин Иоанн Космич

Рождение ребёнка
11.04.1885

Сын: Бунин Леонид Иванович

Отец ребёнка: Бунин Иоанн Космич

Орёл
Рождение ребёнка
13.03.1887

Дочь: Говорова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Бунин Иоанн Космич

Орёл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бунин Павел Иванович

Отец ребёнка: Бунин Иоанн Космич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафангела

Отец ребёнка: Бунин Иоанн Космич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева (Павлина)

Отец ребёнка: Бунин Иоанн Космич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунин Иоанн Космич

Смерть
18.12.1908
Орёл
Причина смерти: от грудной жабы.
Похороны
Неизвестно
Орёл, Афанасьевское кл.
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