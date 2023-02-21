Бунин Леонид Иванович
Место рожденияОрёл
Дата рождения11.04.1885
Дата смерти29.11.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1885
Отец: Бунин Иоанн Космич
Мать: Бунина Софья Елисеевна
Орёл
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Павлова Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Бунина Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
После 1912
Сын: Бунин Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Бунина Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.1937
Россия, Елец
Причина смерти: Расстрелян (репрессирован)