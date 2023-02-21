Бунин Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунин Леонид Иванович

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Место рождения

Орёл

Дата рождения

11.04.1885

Дата смерти

29.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1885

Отец: Бунин Иоанн Космич

Мать: Бунина Софья Елисеевна

Орёл
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Павлова Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Бунина Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
После 1912

Сын: Бунин Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Бунина Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бунина Надежда Николаевна

Смерть
29.11.1937
Россия, Елец
Причина смерти: Расстрелян (репрессирован)
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