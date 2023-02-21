Павлова (Бунина) Елена Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Бунина) Елена Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: Бунин Леонид Иванович

Мать: Бунина Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Виктор Павлович

Рождение ребёнка
Около 1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Виктор Павлович

Киев?
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Виктор Павлович

Смерть
Неизвестно
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