Павлова (Бунина) Елена Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Отец: Бунин Леонид Иванович
Рождение ребёнка
Около 1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Виктор Павлович
Рождение ребёнка
Около 1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Виктор Павлович
Киев?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно