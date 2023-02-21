Бунин Владимир Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунин Владимир Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1912

Отец: Бунин Леонид Иванович

Мать: Бунина Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бунина Фауза Ахмедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бунина Фауза Ахмедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бунина Фауза Ахмедовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бунина Фауза Ахмедовна

Смерть
Неизвестно
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