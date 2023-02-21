Бунин Владимир Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1912
Отец: Бунин Леонид Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бунина Фауза Ахмедовна
Смерть
Неизвестно