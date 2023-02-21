Аким (Бунина) Лидия Петровна
Место рожденияРоссия, Вильно
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Бунин Пётр Иванович
Мать: Бунина Эмма Адольфовна
Россия, Вильно
Рождение ребёнка
31.03.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аким Лев Эфраимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аким Гарри Львович
Отец ребёнка: Аким Лев Эфраимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аким Лев Эфраимович
Смерть
Неизвестно