Аким (Бунина) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аким (Бунина) Лидия Петровна

Место рождения

Россия, Вильно

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Бунин Пётр Иванович

Мать: Бунина Эмма Адольфовна

Россия, Вильно
Рождение ребёнка
31.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аким Лев Эфраимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аким Гарри Львович

Отец ребёнка: Аким Лев Эфраимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аким Лев Эфраимович

Смерть
Неизвестно
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